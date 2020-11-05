Москва, , 14:09 — REGNUM Ноябрь 2020 года в России ожидается тёплым. Об этом 5 ноября заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Осень Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Температура в ноябре в целом по России ожидается выше нормы», — сказал Вильфанд.

Особенно это будет выражено в северных районах, отметил главный метеоролог страны.

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