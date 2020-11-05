Ташкент, , 14:06 — REGNUM Авиакомпания «ЮТэйр» ждет разрешения авиационных властей Таджикистана на выполнение чартерных рейсов Душанбе — Москва и Ходжент — Сургут, сообщает 5 ноября издание Asia-Plus со ссылкой на посольство России в Душанбе.

Самолет авиакомпании ЮТэйр Павел Латышов © ИА Красная Весна

Частота авиарейсов составит один раз в неделю. Кроме того, запрос на выполнение рейсов в города Таджикистана планирует направить авиакомпания «Уральские авиалинии».

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 октября между Ташкентом и Душанбе запустили регулярные авиарейсы с частотой один раз в неделю. Запрет на въезд в Узбекистан был отменен 1 октября.

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