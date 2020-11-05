Тирана, , 14:07 — REGNUM В среду, 4 ноября, в результате обследования 1725 образцов в Албании было выявлено ещё 396 случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд для этой маленькой страны. 105 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 22 300 случаев заражения коронавирусом. 11 578 человек уже излечились от COVID-19.

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536 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли пятеро пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 10 186 человек, причем это число постоянно возрастает. На стационарном лечении находятся 338 пациентов, из них четверо подключены к аппаратам ИВЛ.

С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых.

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