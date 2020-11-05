Стокгольм, , 14:10 — REGNUM В настоящее время местные ограничения в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом ужесточили девять регионов Швеции. Однако, как сообщает газета Dagens Nyheter, ещё девять ленов ужесточат соблюдения профилактических мероприятий.

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Напомним, что власти таких регионов, как Халланд, Йёнчёпинг, Сергей, Стокгольм, Уппсала, Вестра-Гёталанд, Эребру и Эстергёталанд, ввели дополнительные ограничения на местном уровне. Прежде всего, гражданам рекомендуется избегать любых ненужных поездок на общественном транспорте.

Как передаёт издание Dagens Nyheter, более жёсткие рестриктивные меры также требуются в Крунуберге, Норрботтену, Вестерноррланде, Сёдермальме, Вестерботтене, Блекинге, Кальмаре и Вермланде.

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