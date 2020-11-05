Москва, , 14:02 — REGNUM Климатические условия позволили собрать в России хороший урожай зерна. Об этом 5 ноября заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В этом году урожайность зерновых была одной из самых высоких. Вероятно, урожай зерновых будет колоссальным. По сравнению с прошлогодним валовым сбором, хотя большой сбор был, урожайность зерновых на 1,8 центнера с гектара больше собирается», — заявил эксперт

По его оценке, 2020 год может стать вторым по урожайности зерна в современной истории России, уступив только 2017 году.

«Сейчас собрали 134 млн тонн зерна. Причем зерно твёрдое — высокого качества. Это год не был урожайным для ряда стран Западной Европы и Северной Америки, поэтому этот сбор — хороший показатель», — заявил Вильфанд.

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