Стокгольм, , 14:02 — REGNUM Частные собрания и вечеринки способствуют безудержному распространению коронавирусной инфекции на территории Швеции. Об этом со ссылкой на заявление государственного эпидемиолога страны Андерса Тегнелла сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Напомним, что в настоящее время в Швеции наблюдается стремительный рост случаев заражения коронавируса. Прежде всего, расчёт число «тяжелых» пациентов, — по состоянию на 4 ноября 85 человек находилось в палатах интенсивной терапии.

«Мы определенно видим резкое увеличение случаев заражения, и мы должны отнестись к этому серьёзно… Сейчас главной проблемой являются общественные собрания, частные вечеринки, связанные с работой и учебой», — заявил Тегнелл.

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