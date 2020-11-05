Стокгольм, , 13:55 — REGNUM Военнослужащим женского пола, находящимся на действительной службе в рядах вооруженных сил Швеции, начнут выдавать женскую форму. Для беременных женщин шведское командование также предусмотрело специальное обмундирование. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Как отмечают журналисты, «после 40 лет службы в армии женщины наконец-то смогут получать одежду, адаптированную к женскому телу, а также форму для беременных. За прошедшие годы до командования Вооруженных сил страны дошли жалобы от тысяч женщин. Они утверждали, что стандартизированное обмундирование неудобное, так как оно сшито по мужским меркам».

Напомним, что своего права служить Отечеству шведские женщины добились в 1989 году. Тогда Риксдаг постановил, что все граждане Швеции женского пола, при достижении 18-летнего возраста, могут проходить военную службу.