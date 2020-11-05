Улан-Удэ, , 13:47 — REGNUM Жителей столицы Бурятии Улан-Удэ призвали воздержаться от поездок в районы республики до стабилизации эпидемиологической ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве перед сезоном забоя домашнего скота в сёлах.

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Как отмечается, в это время возрастает количество поездок горожан в сельские районы. Между тем, эпидемиологическая ситуация в городе остаётся сложной. Здесь зарегистрировано почти две трети всех случаев заражения коронавирусом.

Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова напомнила, что ранее были затрачены большие усилия для ликвидации очагов заражения в ряде районов.

«В настоящий момент в районах обстановка относительно благополучная, коечного фонда в районах достаточно. Но нельзя допустить новых очагов в районах, так как в нынешних условиях направить дополнительные ресурсы, специалистов из столицы будет крайне трудно», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Бурятии за время эпидемии подтверждено более 12,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них к настоящему времени выздоровели 8336 человек. Скончались от COVID-19 214 больных.

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