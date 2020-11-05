Владикавказ, , 13:46 — REGNUM Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров выступил с видеообращением к жителям республики по поводу ситуации с коронавирусом в регионе. Он сообщил об увеличении числа пациентов с новой инфекцией и призвал проявить гражданскую ответственность, соблюдая рекомендации санитарного ведомства.

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"К сожалению, в последние дни вновь наблюдается увеличение количества обращений в медицинские учреждения. Статистика говорит о росте числа зараженных COVID-19 в Северной Осетии. Повышается и количество заболевших внебольничной пневмонией и другими острыми респираторными заболеваниями. В стационарах республики находятся уже более тысячи человек», — заявил Битаров.

По его словам, власти региона предприняли все необходимые меры, чтобы обеспечить медучреждения лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. Однако, чтобы избежать дальнейшего роста числа заразившихся и не допустить введения строгих ограничений в республике, гражданам надо избегать посещения людных мест и соблюдать меры индивидуальной защиты.

«Призыв «оставайтесь дома!» сегодня снова актуален. Всем нам сейчас нужно проявить свою гражданскую ответственность. Все это важно для того, чтобы не допустить введения ограничительных мер в бизнесе, в работе общественного транспорта. Таким образом мы сможем избежать падения в экономических и промышленных отраслях», — призвал население глава РСО-Алании.

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