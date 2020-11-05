Белгород, , 14:13 — REGNUM Новый суточный «рекорд» по коронавирусу зафиксирован 5 ноября в Белгородской области — 131 случай заражения. Это на 12 больше показателя предыдущих суток. Выписаны после выздоровления ещё 42 пациента, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В регионе за сутки заметно увеличилось количество пациентов в стационарах и тех, кто подключён к аппаратам ИВЛ — 605 и 81 соответственно (сутки ранее таковых было 587 и 77). Получают амбулаторное лечение 1788 человек, что на 71 больше, чем 4 ноября.

В целом в Белгородской области подтверждено 12 тыс. 164 положительных теста на коронавирус, выздоровели 9652 человек.