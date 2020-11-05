Москва, , 13:42 — REGNUM Российские туроператоры отмечают рост спроае на горнолыжные туры в Сербию. Главная причина роста спроса — Сербия — единственное европейское направление, доступное для туристов из РФ, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Сейчас российские туристы в основном бронируют новогодние туры на горнолыжные курорты Копаоник, Златибор, Нови-Сад. Стоимость на двоих за номер в отеле 3−4* без питания в низкий сезон составляет от 35−40 евро за ночь, в новогодние каникулы — 550−600 евро за ночь.

Помимо горнолыжного туризма Сербия развивает экскурсионный, паломнический, оздоровительный и гастрономический туризм. Регулярные авиарейсы Москва-Белград осуществляются два раза в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, сербская авиакомпания Air Serbia с 9 ноября 2020 года возобновляет рейсы из Белграда в Москву.

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