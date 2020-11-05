Москва, , 13:44 — REGNUM Октябрь 2020 года стал самым тёплым за весь период климатических наблюдений в Москве. Об этом 5 ноября заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Осень в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Жители Москвы тоже запомнят этот октябрь. Он был самым теплым за всю 142-летнюю историю наблюдения. До этого рекорд принадлежал 1967 году», — сказал Вильфанд.

Среднемесячная температура октября составила 9,2 градуса. Прежний рекорд составлял 9 градусов ровно, отметил главный метеоролог России.

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