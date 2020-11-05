Скопье, , 13:44 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в среду, 4 ноября, сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате исследования 3211 образцов было выявлено 1192 носителя коронавируса. Этот показатель стал новым «рекордом» для страны, однако его появление стало закономерным следствием увеличения числа проведенных тестов. Тем не менее о тяжести ситуации в стране свидетельствует высокая смертность — 4 ноября в Македонии погибли 22 пациента с COVID-19, что является наихудшим показателем с начала эпидемии. Еще 359 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 35 097 случаев заражения, 1071 человек умер от осложнений, вызванных COVID-19. Лечение проходят 12 002 человека. 22 024 пациента уже выздоровели.

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Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в 10 человек, а всего за неделю поднялась до нового «рекорда».

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Глава клиники инфекционных заболеваний в Скопье Милена Стефанович 18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

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