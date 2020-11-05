Сиэтл, США, , 13:37 — REGNUM Полиция американского города Сиэтл арестовала по меньшей мере семерых участников акций протеста, начавшихся в городе на фоне подсчета голосов прошедших ранее выборов президента США, об этом 4 ноября сообщило полицейское управление города на своей странице в Twitter.

«Полиция Сиэтла арестовала семь человек во время демонстраций на Капитолийском холме в среду вечером, в том числе 30-летнего гражданина, который был доставлен в медицинский центр Харборвью после медицинского эпизода во время ареста», — заявили в пресс-службе управления.

Причиной ареста стало то, что участники протеста совершали акты вандализма, препятствовали правосудию, мешали проходу пешеходу, сопротивлялись задержанию и нападали на сотрудников полиции.