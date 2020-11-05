Владикавказ, , 13:35 — REGNUM В Северной Осетии скончались еще два жителя региона, у которых был диагностирован коронавирус. За долгое время — с 30 сентября — в регионе не было зафиксировано ни одного случая смерти пациентов с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, общее число случаев летального исхода от этой опасной инфекции достигло 72, сообщили 5 ноября в минздраве региона. Общее число заразившихся за все время пандемии достигло 7614 человек. Из них сумели преодолеть болезнь 6544 человека.

В настоящее время в госпиталях находятся 1242 пациента, у 110 из них подтвержден лабораторно коронавирус. За минувшие сутки прирост числа госпитализированных составил 92 человека, выросло до 112 пациентов и число находящихся в реанимации. В состоянии, в котором потребовалось подключение ИВЛ, находятся 19 человек.