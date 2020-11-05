Белгород, , 13:37 — REGNUM Уголовное дело по статье «Призывы к массовым беспорядкам и насилию над гражданами» возбуждено в отношении 34-летнего жителя Ивнянского района Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 5 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета. Мужчина размещал резкие комментарии в социальной сети.

Следователи установили, что рассуждения, призывающие к беспорядкам, сопротивлению правоохранительным органам, насилию над гражданами белгородец публиковал в одной из социальных сетей с ноября 2019 по февраль 2020 года. Подобные сообщения представляют угрозу общественному порядку, подчеркнули в региональном СК.

За распространение запрещённых законом публикаций от своего имени и через свои страницы в социальных сетях предусмотрена уголовная ответственность.