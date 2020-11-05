Лион, Франция, , 13:36 — REGNUM Протоиерей Николаос Какавелакис, в которого выстрелили в Лионе 31 октября, вышел из состояния комы. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщает France Info.

Глава отделения Греческой метрополии Франции в Лионе Жорж Вассилакис подтвердил, что 52-летний священник, в которого выстрелили, пока он закрывал двери храма, «вышел из комы и начал говорить».

«Однако ему очень больно двигаться, и психологически он тоже глубоко страдает», — добавил Вассилакис.

Полиция Франция до сих пор не поймала преступника. 1 ноября она освободила первого подозреваемого в покушении на убийство.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября неизвестный напал на православного священника во французском Лионе. Николаос Какавелакис закрывал церковь, и в этот момент по нему был открыт огонь. Мужчина получил ранение и был госпитализирован.

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