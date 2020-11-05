Воронеж, , 13:30 — REGNUM «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Курской и Орловской областях, об этом говорится в прогнозе, размещённом 5 ноября Росгидрометцентром.

В этих регионах до вечера 5 ноября — утра 6 ноября ожидается местами туман. В частности, в Воронежской области туман прогнозируется до 06:00 6 ноября, в Белгородской — до 09:00 6 ноября, в Курской — до 21:00 5 ноября, в Липецкой — до 06:00 6 ноября, в Орловской — до 09:00 6 ноября, в Тамбовской области — до 06:00 6 ноября.

Добавим, что по данным Воронежского гидрометцентра, 5−6 ноября в регионе ожидается облачная погода, в последний день рабочей недели не исключены дожди. Температура днём составит 9−7 градусов тепла, ночью до +4 градусов.