Пермь, , 13:29 — REGNUM Пермский краевой суд 5 ноября изменил приговор по резонансному делу о манекене Путина. Одному из фигурантов, которому суд первой инстанции назначил два года общего режима, смягчили наказание, сообщает 59.ru.

Суд апелляционной инстанции заменил два года лишения свободы на условный двухгодичный срок. Александра Ш. должны сегодня, 5 ноября, освободить из СИЗО № 1. Приговоры еще двум молодым людям оставлены без изменений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в центре Перми осенью 2018 года на фонарном столбе установили манекен с надписями, вызвавшими скандал и реакцию правоохранителей. В рамках уголовного дела были задержаны трое пермяков. В августе 2020 года суд оправдал молодого человека, который выступал оператором и осуществлял видеосъемку. Второго пермяка приговорили к одному году условно, третьему назначили реальный срок — два года.

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