Цхинвал, , 13:28 — REGNUM В Южной Осетии за последние сутки выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом в результате 183 исследований на SARS-CoV-2. Об этом 5 ноября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на главного санитарного врача республики Марину Кочиеву.

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«За сутки в Южной Осетии выявлено 68 новых случаев заражения… Из медучреждений за сутки выписано девять человек, всего с середины сентября выздоровели 92 человека», — рассказала врач журналистам.

Она также сообщила, что за время пандемии умерли 14 пациентов с диагнозом COVID-19. Всего, по данным Кочиевой, в республике выявили 1027 случаев заражения коронавирусом. В стране провели 8230 ПЦР-тестирований.

На сайте минздрава республики официальных данных о распространении коронавируса нет, и вся информация публикуется со слов главного санитарного врача. Накануне она сообщила, что в течение суток провели 167 тестов и выявили 63 носителя SARS-CoV-2.

Стоит отметить, что в Южной Осетии в рамках мер борьбы с распространением коронавируса временно остановлена работа всех видов учебных заведений, а также запрещено проведение массовых мероприятий.

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