Черкесск, , 13:25 — REGNUM В Карачаево-Черкесии численность граждан, заразившихся коронавирусом за все время пандемии, преодолела психологический барьер в 10 тыс. человек. По данным оперативного штаба на 5 ноября, их число достигло 10 033 человек.

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За прошедшие сутки прирост составил 83 пациента. Выздоровели за этот же день 87 человек. Общее число избавившихся от болезни составило 5947 человек. Не удалось спасти врачам 33 пациента с COVID-19.

Как сообщили в оперштабе, общее число «активных» больных в Карачаево-Черкесии оставляет 4052 человека. Из них в госпиталях получают лечение 856 пациентов. Остальные лечатся на дому под контролем медиков.

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