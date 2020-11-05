Мурманск, 5 ноября 2020, 13:22 — REGNUM В Мурманской области школьные каникулы продлят до 15 ноября включительно. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
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«Во время дополнительных каникул Роспотребнадзор рекомендует родителям свести к минимуму посещения торговых центров детьми», — заявили в штабе.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Мурманской области скончались еще восемь человек с коронавирусом.