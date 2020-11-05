Саратов, , 13:29 — REGNUM В Саратовской области продолжают решать проблему кадрового дефицита сотрудников скорой помощи. В настоящее время нехватка кадров на неотложках начинает немного закрываться. Об этом заявил замминистра облминздрава Денис Грайфер.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

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С его слов, несмотря на повышение зарплаты водителям, строительство дома для медработников, организацию набора студентов колледжей и активной работы среди старшекурсников медвузов и их трудоустройство врачами на станциях скорой медпомощи, для полного восстановления кадрового дефицита потребуется несколько лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области укомплектованность кадрами в сфере здравоохранения составляет лишь 40%, пандемия коронавируса только обострила проблему дефицита кадров. По словам министра здравоохранения области Олега Костина, в регионе действительно острая нехватка врачей — пульмонологов, инфекционистов, хирургов, эпидемиологов. Главной причиной неукомплектованности кадров министр назвал большие зарплаты врачей в Москве, куда и уехали региональные медики.

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