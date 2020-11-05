Самара, , 13:22 — REGNUM Дальнейшую судьбу Дома купца Кожевникова будут решать вместе со специалистами и общественностью в Самаре. Об этом 5 ноября сообщила глава города Елена Лапушкина на своей странице в социальной сети.

По ее словам, судьбой исторического здания Дома купца Кожевникова, расположенного в центре Самары, обеспокоены местные жители. При этом в плане на снос в текущем году нет этого здания. Его судьбу чиновники будут решать вместе с экспертами, историками и общественностью, отметила она.

Лапушкина подчеркнула, что по данному вопросу будут проходить встречи и обсуждения, будут искать пути решения, которые должны устроить всех.

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