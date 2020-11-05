Краснодар, , 13:17 — REGNUM Новые ограничения в связи с коронавирусом в Краснодарском крае власти пока вводить не намерены, однако обещают ужесточить контроль за соблюдением действующих ограничений. Об этом 5 ноября написал в своём телеграм-канале глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Вводить карантин и дополнительные ограничения сегодня мы не будем. Однако контроль за соблюдением режима повышенной готовности будем ужесточать», — написал Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае за период пандемии положительные результаты тестов получили 18 065 человек, 11 876 пациентов выписаны с выздоровлением, 453 человека скончались, 37 пациентов в тяжелом состоянии. Продолжают стационарное лечение 5022 жителя.

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