Екатеринбург, 5 ноября 2020, 13:17 — REGNUM Полной уверенности в финансировании предпринимателями ледового городка в Екатеринбурге нет, сообщила пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Виктория Мкртчян местным СМИ.
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Есть сомнения, что свердловские предприниматели готовы активно вложиться в городок на фоне пандемии COVID-19, уточнила представитель горадминистрации.
«Вы думаете, что бизнес, на плечах которого весенний карантин, удалённая работа, рвется вкладывать миллионы в ледовый городок?» — сказала Мкртчян агентству «ЕАН».
Никакого решения об отмене возведения ледового городка, впрочем, пока нет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Екатеринбурга проголосовали за тему оформления ледового городка. Его возведут в стилистике сказочной повести «Волшебник Изумрудного города».
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