Нальчик, , 13:14 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за минувшие сутки скончались еще три жителя республики, у которых был выявлен коронавирус. Двоим умершим мужчинам и одной женщине из города Нальчика, а также сел Дейское и Жанхотеко было от 79 до 85 лет, сообщили 5 ноября в минздраве региона.

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Общее число случаев смертельного исхода в республике достигло 156. А число носителей коронавируса за все время пандемии увеличилось до 10 522 человек. За прошедший день был подтвержден коронавирус еще у 84 жителей КБР. Выздоровели за все время 7650 пациентов.

На сегодняшний день в госпиталях получают медицинскую помощь 1520 пациентов. Это лица с уже подтвержденным диагнозом COVID-19 и с неподтвержденными тестами. В тяжелом состоянии в реанимациях находятся 80 человек.