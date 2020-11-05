Село Орда, Пермский край, , 13:14 — REGNUM В Пермском крае прокуратура организовала проверку по факту автоаварии, в которой погибли двое медработников скорой помощи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, бригада скорой медицинской помощи ехала по поступившему сигналу к пострадавшей в результате ДТП женщине. При подъезде на место вызова произошло столкновение автомобиля скорой помощи в большегрузом. В результате находившиеся в салоне скорой помощи медики погибли.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка всем должностным лицам, в том числе подрядным организациям, по реализации полномочий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения и благоустройства на данном участке дороги в осенне-зимний период», — сказали в краевой прокуратуре.

Ранее министра здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова сообщила, что утром 5 ноября в ДТП погибли двое фельдшеров скорой помощи, а водитель спецавтомобиля госпитализирован.

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