Джакарта, , 13:13 — REGNUM На территории Индонезии за сутки подтвердили 4065 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

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По состоянию на 5 ноября 2020 года в Индонезии выявлено 425 796 носителей коронавируса и 14 348 случаев смерти.

Известно, что за сутки число выздоровевших в стране выросло на 3860 человек и достигло 357 142 человек.

Кроме того, эпидемия за сутки унесла жизни 89 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Народного консультативного конгресса, высшего законодательного органа Индонезии, Бамбанг Сусатьо призвал индонезийских граждан в Турции сохранять оптимизм на фоне пандемии.

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