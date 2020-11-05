Новороссийск, Краснодарский край, , 13:07 — REGNUM Вода в Чёрном море у берегов Новороссийска окрасилось в красный цвет — уже третий раз с начала года. Причиной стали водоросли.

В социальных сетях появились ролики, на которых видно, что вода в Чёрном море покраснела, в частности, явление было зафиксировано в районе пляжа «Алексино» в Новороссийске.

«Красные водоросли добрались до пляжа Алексино. Хорошо наконец-то разобрались, что опасности для людей они не представляют, имеют природное происхождение и явление это довольно частое в наших окрестностях», — говорится в сообщении в instagram-аккаунте пляжа.

«Красную» воду в Чёрном море в районе Новороссийска уже замечали в 2020 году в январе, а затем и в октябре.