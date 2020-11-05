Очёр, Пермский край, , 13:05 — REGNUM В Очерском районе Пермского края местный житель признан виновным в истязании двух своих несовершеннолетних пасынков. Мужчине инкриминировали истязание, умышленное причинение вреда здоровью ребёнку и незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетнего, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, с августа по октябрь 2019 года отчим систематически избивал двух сыновей сожительницы. В октябре 2019 года мужчина сознательно с силой вывернул мальчику руку так, что у пасынка диагностировали перелом. В сентября 2019 года пермяк на долгое время закрывал ребенка в подвале квартиры.

Суд назначил мужчине семь лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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