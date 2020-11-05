Чебоксары, , 12:53 — REGNUM Жительницу Чувашии оштрафовали на 15 тыс. рублей за прохождение не того теста на коронавирус после заграничной поездки: вместо требуемого метода ПЦР она прошла ИФА. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

По данным ведомства, чебоксарка прибыла из Турции 5 сентября и прошла лабораторное исследование на COVID-19 не методом ПЦР (полимеразная цепная реакция), а методом иммунофертментного анализа крови (ИФА), что стало основанием для привлечения к административной ответственности.

В управлении отмечают, что 7 октября Калининский районный суд Чебоксар признал горожанку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Санкция данной статьи предусматривает для граждан от 15 тыс. до 40 тыс. рублей штрафа. Женщине назначен минимальный размер штрафа.

Напомним, согласно постановлению главного санитарного врача России, прибывающие в страну на самолёте в течение трёх дней должны сдать тест на коронавирус методом ПЦР. При ПЦР исследуют пробы жидкостей организма, в которых могут присутствовать вирусы, в то время как ИФА выявляет антитела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии официально подтверждено 10 198 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 8701 человек (или 85,3%), умер 161 пациент с COVID-19. В настоящее время продолжают лечение в стационаре и на дому 1336 пациентов с коронавирусом.

Отметим, что главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев на открытом консилиуме ведущих экспертов министерства заявил, что доля ложных результатов тестирования на коронавирус составляет около 30−40%.

Подробнее: Тесты на коронавирус дают неверный ответ в 40% случаев