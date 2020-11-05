Казань, , 12:56 — REGNUM В Татарии 4 и 5 декабря пройдет республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум». О принятом соответствующем решении ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦИК РТ.

Поучаствовать в отборочном этапе олимпиады смогут учащиеся 10-х и 11-х классов, становившиеся ранее призерами или победителями олимпиад по праву и обществознанию. Финал пройдет в Москве не позднее 10 марта. Победителей будут рекомендовать к зачислению в Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, столица Татарии в январе 2022 года проведет турнир для спортсменов с нарушениями интеллектуального развития — Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры. В программу соревнований по семи видам спорта вошли: сноуборд, флорбол, горнолыжный спорт, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек и бег на снегоступах.

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