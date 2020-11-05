Оренбург, , 12:50 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 5 ноября, зафиксирован летальный исход у одного пациента, у которого диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Второй день подряд в регионе информируют о смерти COVID-пациентов. Днем ранее (на 4 ноября) скончались восемь пациентов. Однако минздрав и оперштаб не сообщают подробности об умерших пациентах. Как отметили в министерстве здравоохранения, причиной явились жалобы родственников тех граждан, которые стали жертвой коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в регионе от COVID-19 зафиксирована 131 смерть. С конца марта выявлено 18 488 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 15 932 пациента. На сегодняшний день в больницах находятся 1 204 человека, из них 319 — в тяжелом состоянии.

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