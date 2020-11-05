Магас, , 12:49 — REGNUM В Ингушетии объявили вознаграждение за помощь в расследовании пожара в мечети села Экажево в Назрановском районе. Ряд местных жителей считает, что причиной возгорания стал поджог, который является делом рук представителей одной из запрещенных в России экстремистских организаций.

В настоящее время полиция и МЧС проводит проверку по факту пожара. А представитель ингушской общины баталхаджинцев Исса Белхороев пообещал выплатить 1 млн рублей тому, кто прольет свет на произошедшее. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Виновниками пожара являются религиозные экстремисты — ваххабиты, которые находятся под воздействием экстремистской идеологии террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Причина поджога кроется в том, что существуют некие провокаторы, которые заинтересованы в том, чтобы была ответная реакция», — заявил религиозный лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии сгорела мечеть в селе Экажево. Инцидент произошел днем 4 ноября — в День народного единства.

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