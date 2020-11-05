Курган, 5 ноября 2020, 12:48 — REGNUM В курганский инфекционный госпиталь прибыли врачи из Тюмени. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Тюменские медики заступили на вахту
Тюменские медики заступили на вахту
Оперативный штаб Курганская область

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Тюменские медики в течение месяца будут помогать курганским коллегам лечить тяжелых пациентов с COVID-19.

«В красной зоне работаем по шесть часов — с 8:00 утра 14:00, далее — дежурства по графику. Весь месяц будем работать без выходных. Все врачи моногоспиталя трудятся на износ, и, как правило, больше месяца такой режим мало кто выдерживает», — сообщил врач-терапевт, гематолог Виктор Платицын из Тюмени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганскую область ранее прибыли военные медики из Центрального округа Минобороны РФ.

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