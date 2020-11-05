Самара, , 12:47 — REGNUM Более 840 тысяч человек сделали прививки от гриппа в Самарской области. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

По сообщению пресс-службы ведомства, в том числе были привиты свыше 310 тысяч детей. Первый этап вакцинации против этой инфекции прошел в сентябре. А в октябре в Самарскую область поступила вторая партия взрослой и детской вакцины: свыше 750 тысяч доз.

Сообщается, что эта вакцина уже поступила во все поликлиники области, поэтому местных жителей приглашают пройти вакцинацию от гриппа.

По мнению специалистов, вакцинация является лучшей защитой от этой инфекции. Она помогает предупредить развитие тяжелых осложнений.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти 40% населения Пензенской области привили от гриппа