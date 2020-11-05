Москва, , 12:37 — REGNUM Ряд домашних животных могут заразиться от людей коронавирусом. Об этом 5 ноября заявил директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов на открытом консилиуме ведущих экспертов Минздрава РФ в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Жан-Жак Башелье. Ангорская кошка и птичка. 1761

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По его словам, заразиться могут, например, кошки и собаки. При этом таким домашним питомцам, как попугаи коронавирус не грозит. В то же время у животных эта инфекция протекает в более лёгкой форме, чем у людей.

«Кошка или собака могут заболеть коронавирусом. Но данные, которые на сегодня есть — животные переносят это бессимптомно или в легко форме. У котов вообще есть своя коронавирусная инфекция. Животные могут заболеть, если в семье есть заболевший. Поэтому нужно ограничить и его контакты с животными», — сказал Лиознов.

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