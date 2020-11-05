Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM В Петербурге в отношении велосипедиста прекратили уголовное дело после выплаты компенсации родственникам погибшего пешехода. Об этом 5 ноября сообщили в Приморском районном суде.

Велосипедиста Александра И. обвиняли по ч.2 ст.268 УК РФ. Авария произошла 8 ноября 2019 года: горожанин ехал на велосипеде «Аспект», но не по проезжей части, а по тротуару Торфяной дороги. Двигался он со скоростью 15−20 км/ч, «чем подверг опасности и создал помеху для движения пешеходов».

Пешеход П. попал под колеса велосипеда, причем его наездник не счел ситуацию опасной и не спешивался, не избрал он и безопасный боковой интервал. В результате ДТП пешеход попал в больницу, где скончался от травм спустя двое суток.

Тем не менее родственник погибшего ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении велосипедиста, так как тот «возместил причиненный вред, заплатив 1 000 000 рублей».

«Участники процесса не возражали», — добавили в суде. Суд дело прекратил за примирением сторон.

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