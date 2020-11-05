Махачкала, , 12:27 — REGNUM В Дагестане на помощь врачам, борющимся с коронавирусом, придут студенты-медики. Создать резерв медицинских кадров поручил врио главы республики Сергей Меликов в ходе заседания оперативного штаба 3 ноября.

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По его словам, в настоящее время в лечении пациентов с COVID-19 принимают участие 3516 специалистов-медиков. Весной их было втрое больше — около 10 тыс. человек.

«Это говорит о том, что работа выстроена. Но, к сожалению, мы не можем быть застрахованы от новых витков», — заявил Меликов, обосновывая решение о создании резерва медицинских кадров на случай ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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