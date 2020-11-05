5 ноября 2020 | Время чтения 3 мин

Власти регионов не ограничиваются уже привычными способами борьбы с эпидемией и вводят новые правила и дополнительные ограничения — от призыва на коронавирусный фронт чиновников от культуры до запрета для несовершеннолетних на прогулки без взрослых.

ИА REGNUM, , 13:51 — REGNUM Количество новых заражений коронавирусом в России остается высоким. Эксперты ждут «выхода на плато» в ближайшие недели, но сколько еще будет этих недель, неясно.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В такой ситуации власти регионов используют предоставленное им право устанавливать особые правила и вводить дополнительные ограничения — в соответствии с конкретной ситуацией и своими возможностями.

В ряде субъектов Федерации озаботились «детским» вопросом. Именно дети наиболее активно контактируют между собой и невольно передают вирус взрослым и пожилым людям, хотя сами в большинстве случаев переживают его без особых последствий.

На Камчатке власти запретили несовершеннолетним посещать общественные места без взрослых. С 5 ноября аналогичный запрет для детей не старше 14 лет вступит в силу в Югре.

Дистанционное обучение Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Власти Москвы продлили режим удаленного обучения для старшеклассников. В Карелии школьники переведены на дистанционку частично, в Свердловской области удаленно начнут учиться старшеклассники, в Иркутской области — все. В Ивановской области решили продлить школьные каникулы, аналогичное решение приняли и в Мурманске.

Другая категория граждан, к которой приковано особое внимание — люди пенсионного возраста. В целом ряде регионов режим самоизоляции для них уже введен. Теперь в этот список добавились Камчатка и Самарская область. Особые меры введены в Карелии, где ходить в магазины гражданам старше 65 лет нужно отныне по особому расписанию.

Еще один важный аспект борьбы с эпидемией — собственно, медицинский: дефицит врачей, дефицит коек, очереди на прием. В Чите последний из этих вопросов пробуют решить, призывая граждан по возможности приезжать в ковид-госпитали ночью, чтобы нагрузка на учреждения и их сотрудников распределялась равномернее.

В Барнауле для увеличения коечного фонда используют площади торгового центра, причем не того, который собирались использовать изначально.

Из-за загруженности врачей борьбой с эпидемией у них не хватает времени для всей остальной работы. В Хабаровском крае в этой связи решили в отдельных случаях помогать больным в телефонном режиме.

Врач смотрит результаты анализов на коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

На Камчатке к помощи тем, у кого заражение уже подтверждено, призвали чиновников непрофильных департаментов, в том числе ответственных за культуру. Они, как работающие сейчас с наименьшей нагрузкой, должны будут по телефону связываться с теми, кто лечится от коронавируса дома, и выяснять, есть ли у них всё необходимое и все ли ограничения они соблюдают.

Тем же, кто борется с коронавирусом в «красной зоне», помочь напрямую непрофильные специалисты не могут. Но вот оказывать косвенную поддержку — вполне. Например, посредством организации круглосуточных детских садов для детей таких медиков, как это сделано в Приморье.