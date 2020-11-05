Новотроицк, Оренбургская область, , 12:17 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области задержаны двое мужчин, которые обвиняются в убийстве своих матерей. Возбуждены уголовные дела, следователи ходатайствуют о заключении фигурантов под стражу, сообщает СУ СКР по региону.

Преступления совершены в Новотроицке. По данным следственных органов, в одном случае 54-летнюю женщину столкнули в балкона, расположенного на пятом этаже дома. Во втором случае 84-летняя женщина получила смертельные удары металлическим прутом. После содеянного злоумышленники скрылись с мест преступления.