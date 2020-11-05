Махачкала, , 12:16 — REGNUM В Дагестане в настоящее время имеется 189 бригад скорой помощи. По нормативам — из расчета одна бригада на 10 тыс. человек населения — число бригад должно быть больше на 73. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Вопрос увеличения штата скорой помощи обсуждался в ходе встречи главы минздрава РД Джамалудина Гаджиибрагимова с помощником главного внештатного специалиста по скорой помощи Минздрава РФ Николаем Разумным, который совершил рабочую поездку в Махачкалу.

«Решение этого вопроса позволило бы значительно улучшить работу скорой помощи республики, в частности в горных и высокогорных районах», — заявил глава минздрава, обосновывая вопрос увеличения штатной численности сотрудников скорой помощи.

В ходе встречи была достигнута договоренность о подготовке дорожной карты по решению этого вопроса.