Москва, , 12:26 — REGNUM Люди с коронавирусной инфекцией могут передать её окружающим в течении 10—20 дней. Об этом 5 ноября заявил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов на открытом консилиуме ведущих экспертов Минздрава РФ в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, сроки в течении которых заражённый может представлять угрозу для окружающих зависят от того, в какой форме протекает заболевание.

«При легком и среднем течении вирус выделяется до 10 дней. При тяжелом течении дольше — до 20 дней. В редких случаях вирус может выделяться до двух месяцев, но это не значит, что человек продолжает оставаться инфекционно опасным. Вероятно, это следы вируса, обломки», — сказал Чуланов.

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