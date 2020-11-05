Мурманск, , 12:09 — REGNUM В Мурманской области число летальных исходов пациентов с COVID-19 выросло до 321 — за сутки в регионе скончались еще восемь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, за сутки коронавирус был обнаружен еще у 225 человек. Большинство новых заболевших — 90 человек — из Мурманска. На втором месте по суточному приросту заболевших — Североморск, где инфекцию подтвердили у 35 человек.

На лечении с COVID-19 в Мурманской области находится 4091 человек.