Великий Новгород, , 12:17 — REGNUM В Новгородской области за минувшие сутки выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 5 ноября в региональном оперштабе. Это на пять случаев больше, чем днем ранее, и на восемь больше, чем двумя днями ранее.

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Из числа новых носителей 44 обнаружено в Великом Новгороде, 20 — в Боровичском районе, 12 — в Валдайском районе, по семь — в Новгородском и Старорусском районах, по два случая в статистику дали Крестецкий, Парфинский и Солецкий районы, по одному — Мошенской и Окуловский районы Новгородской области.

С учетом новых данных в регионе подтверждено 7822 случая заражения за всё время пандемии. Смогли победить заболевание 5837 человек, в том числе 84 жителя выписаны за последние сутки. Под наблюдением с подозрением на коронавирус остаются 1830 жителей Новгородской области.

Напомним, с 26 октября по распоряжению главы региона Андрея Никитина, в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности» внесены изменения, касающиеся запрета на проведение банкетов в кафе и ресторанах, а также режима удалённой работы сотрудников.

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