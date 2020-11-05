Томск, , 12:02 — REGNUM Ещё три пациента с коронавирусом скончались в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в администрации региона.

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Умершие пациенты входили в группу риска по возрасту и хроническим сердечно-сосудистым заболеваниям.

За весь период пандемии в регионе умерли 128 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 ноября в Томской области выявлено 13 337 носителей коронавируса. За сутки 4 ноября в регионе не было зарегистрировано летальных исходов у пациентов с COVID-19.

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