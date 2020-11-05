Киев, 5 ноября 2020, 12:03 — REGNUM В центре столицы Украины проходит акция протеста владельцев подержанных автомобилей с иностранными номерами. Об этом сообщили 5 ноября организаторы акции в сообществе «АвтоЕвроСила» в социальной сети Facebook.
Протестующие перекрыли движение на улице Грушевского, они требуют принять закон об упрощении налогообложения на растаможку автомобилей.
Из-за действий митингующих в Киеве изменили движение некоторых автобусных маршрутов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошёл митинг в поддержку закона «О языке». Участники акции заявили, что украинский язык защищает страну от «внутреннего врага».
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