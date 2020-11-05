Киев, , 12:03 — REGNUM В центре столицы Украины проходит акция протеста владельцев подержанных автомобилей с иностранными номерами. Об этом сообщили 5 ноября организаторы акции в сообществе «АвтоЕвроСила» в социальной сети Facebook.

Протестующие перекрыли движение на улице Грушевского, они требуют принять закон об упрощении налогообложения на растаможку автомобилей.

Из-за действий митингующих в Киеве изменили движение некоторых автобусных маршрутов.

«Задерживается движение автобусов №№ 24, 55, 62 по улице Грушевского по причине перекрытия движения митингующими. На место вызвана полиция», — заявили в пресс-службе КП «Киевпастранс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошёл митинг в поддержку закона «О языке». Участники акции заявили, что украинский язык защищает страну от «внутреннего врага».

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве начался митинг «в защиту» украинского языка