Самара, , 12:02 — REGNUM Восемь пациентов с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 76-летний мужчина и 68-летняя и 85-летняя женщины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 61-летний мужчина страдал заболеванием эндокринной системы, 52-летняя женщина страдала заболеваниями почек и эндокринной системы, 69-летняя женщина и 50-летний мужчина страдал заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а 83-летняя женщина страдала онкологическим заболеванием. Всего в регионе умерли 304 пациента с COVID-19. При этом коэффициент летальности в регионе составил 1,8 (по России 1,72), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе 9,52 (по России 20,21).

Отмечается, что в минувшие сутки было выявлено 189 случаев заражения коронавирусом. А всего было зарегистрировано 16 890 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 14 555 человек. На учете у врачей стоят 99 человек.

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