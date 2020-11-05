Пермь, , 11:55 — REGNUM В Пермском крае ежедневно фиксируют гибель пациентов от коронавирусной инфекции. За сутки, по состоянию на 5 ноября, зарегистрирована смерть четырех человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Еще четверо пациентов, у которых выявлен коронавирус, умерли от сопутствующих заболеваний.

С начала пандемии в регионе зафиксирован летальный исход у 699 человек, которым диагностировали коронавирусную инфекцию. В 421 случае причиной смерти назван COVID-19, еще в 278 — сопутствующие заболевания.

Напомним, в Прикамье выявлено 14 406 носителей коронавируса. На сегодняшний день в стационарных условиях лечение от коронавирусной инфекции получают 1 732 пациента.

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